Кулеба посетил Гонконг и призвал закрыть пути России для обхода санкций
25 июля глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Гонконг и призвал местные власти принять меры, чтобы лишить Россию возможность использовать район для обхода санкций. Об этом идет речь на сайте МИД.
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Стороны обсудили создание новых возможностей для торговли и инвестиций с Гонконгом в контексте восстановления Украины, а также Кулеба призвал район принять меры, чтобы Россия не могла обходить санкции.
Глава МИД подчеркнул, что эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала России для ведения войны и убийства людей в Украине.
Кулеба подчеркнул, что российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики.
- 23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай . По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.
- 24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.
- Президент Зеленский сообщил : Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение, что КНР не будет поставлять России вооружение.
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