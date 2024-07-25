Кулеба посетил Гонконг и призвал закрыть пути России для обхода санкций

Глава МИД подчеркнул, что эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала России

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/Dumirtu Doru)

25 июля глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Гонконг и призвал местные власти принять меры, чтобы лишить Россию возможность использовать район для обхода санкций. Об этом идет речь на сайте МИД.

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Стороны обсудили создание новых возможностей для торговли и инвестиций с Гонконгом в контексте восстановления Украины, а также Кулеба призвал район принять меры, чтобы Россия не могла обходить санкции.

Глава МИД подчеркнул, что эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала России для ведения войны и убийства людей в Украине.

Кулеба подчеркнул, что российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики.

23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай . По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

Президент Зеленский сообщил : Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение, что КНР не будет поставлять России вооружение.

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