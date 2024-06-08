Кулеба заявив, що підготовка Залужного до роботи послом у Британії вже на фінішній прямій
Новопризначений посол у Британії Валерій Залужний уже закінчує підготовку до початку дипломатичної роботи. Про це розповів очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.
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Кулеба наголосив, що цей процес уже в кінці фінішної прямої.
"Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", — підсумував він.
9 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії.
- З посади головкома ЗСУ Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.
- 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії. За даними ZN.ua, Залужний ще до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним.