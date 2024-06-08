Кулеба заявил, что подготовка Залужного к работе послом в Британии уже на финишной прямой
Новоназначенный посол в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Кулеба подчеркнул, что этот процесс уже в конце финишной прямой.
"Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", — подытожил он.
9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.
- С должности главкома ВСУ Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.
- 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. По данным ZN.ua, Залужный еще до объявления о дипломатической должности прошел ВВК, его сочли непригодным.