Кулеба заявил, что подготовка Залужного к работе послом в Британии уже на финишной прямой

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Новоназначенный посол в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

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Кулеба подчеркнул, что этот процесс уже в конце финишной прямой.

"Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", — подытожил он.

9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.