Курська операція викликала питання в еліт РФ щодо сенсу війну – глави розвідок США і Британії

Серед еліт РФ почали порушувати питання, "куди все це веде", кажуть глави ЦРУ і MI6

Вільям Бернс (Фото: EPA)

Наступ українських військ у Курській області порушив наратив війни російського диктатора Володимира Путіна та викликав запитання серед російської еліти щодо сенсу війни. Про це на заході Financial Times Weekend у Лондоні 7 вересня заявили директор ЦРУ Вільям Бернс і керівник британської розвідки MI6 Річард Мур.

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Бернс сказав, що Курська операція є "значним тактичним досягненням", яке підвищило моральний дух українців і виявило слабкі сторони Росії. Наступ українських сил порушив питання серед представників еліти РФ про те, "куди все це веде".

Мур сказав, що наступ у Курській області був "типово сміливим і зухвалим кроком українців", щоб "спробувати змінити гру". Але він попередив, що ще надто рано говорити про те, як довго сили Києва зможуть контролювати захоплену в РФ територію.

Стосовно Росії обидва представники розвідок сказали, що немає жодних ознак того, що контроль Путіна над владою ослаб.

Але, як наголосив Мур, було б неправильно плутати "міцну хватку" зі "стабільною хваткою", особливо тому що вторгнення у Курську область "принесло війну додому простим росіянам".

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