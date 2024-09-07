Курська операція викликала питання в еліт РФ щодо сенсу війну – глави розвідок США і Британії
Наступ українських військ у Курській області порушив наратив війни російського диктатора Володимира Путіна та викликав запитання серед російської еліти щодо сенсу війни. Про це на заході Financial Times Weekend у Лондоні 7 вересня заявили директор ЦРУ Вільям Бернс і керівник британської розвідки MI6 Річард Мур.
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Бернс сказав, що Курська операція є "значним тактичним досягненням", яке підвищило моральний дух українців і виявило слабкі сторони Росії. Наступ українських сил порушив питання серед представників еліти РФ про те, "куди все це веде".
Мур сказав, що наступ у Курській області був "типово сміливим і зухвалим кроком українців", щоб "спробувати змінити гру". Але він попередив, що ще надто рано говорити про те, як довго сили Києва зможуть контролювати захоплену в РФ територію.
Стосовно Росії обидва представники розвідок сказали, що немає жодних ознак того, що контроль Путіна над владою ослаб.
Але, як наголосив Мур, було б неправильно плутати "міцну хватку" зі "стабільною хваткою", особливо тому що вторгнення у Курську область "принесло війну додому простим росіянам".
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.
- Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів.Сотні окупантів потрапили у полон ЗСУ, втрати РФ за серпень склали приблизно 6000 осіб.
- В інтерв'ю NBC, яке вийшло 5 вересня, Зеленський сказав, що Росія стягнула до Курської області вже 60 000 своїх військових.
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