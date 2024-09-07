Курская операция вызвала вопросы у элит РФ о смысле войны – главы разведок США и Британии

Среди элит РФ начали поднимать вопрос, "куда все это ведет", говорят главы ЦРУ и MI6

Уильям Бернс (Фото: EPA)

Наступление украинских войск в Курской области нарушило нарратив войны российского диктатора Владимира Путина и вызвало вопросы среди российской элиты о смысле войны. Об этом на мероприятии Financial Times Weekend в Лондоне 7 сентября заявили директор ЦРУ Уильям Бернс и руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур.

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Бернс сказал, что Курская операция является "значительным тактическим достижением", которое повысило моральный дух украинцев и проявило слабые стороны России. Наступление украинских сил подняло вопрос среди представителей элиты РФ о том, "куда все это ведет".

Мур сказал, что наступление в Курской области было "типично смелым и дерзким шагом украинцев", чтобы "попробовать изменить игру". Но он предупредил, что еще рано говорить о том, как долго силы Киева смогут контролировать захваченную в РФ территорию.

Относительно России оба представителя разведок сказали, что нет никаких признаков того, что контроль Путина над властью ослаб.

Но, как подчеркнул Мур, было бы неправильно путать "крепкую хватку" со "стабильной хваткой", особенно потому, что вторжение в Курскую область "принесло войну домой простым россиянам".

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