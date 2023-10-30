Китай не приїхав на переговори щодо України на Мальті. Кажуть, "працюватимуть по-своєму"

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін "працюватиме по-своєму", коментуючи відсутність свого представника на саміті на Мальті, де обговорювалися принципи відновлення миру в Україні. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін, цитує його Укрінформ.

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За його словами, КНР "завжди відіграє конструктивну роль для припинення вогню та політичного врегулювання кризи".

"Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням", – заявив Ван Веньбін.

На Мальті кількість представлених країн та міжнародних організацій, порівнюючи із серпневою зустріччю в Саудівській Аравії, збільшилася у півтора раза – з 42 до 66.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну спровокували НАТО і США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Проте водночас заявляла про прихильність до принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

25 червня 2023 року в Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад світу" за участю представників багатьох провідних країн.

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те що всі війни є різними.

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