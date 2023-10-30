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Китай не приехал на переговоры по Украине на Мальте. Говорят, будут "работать по-своему"

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 13:20
Китай не приехал на переговоры по Украине на Мальте. Говорят, будут
Ван Вэньбинь (Фото: EPA/MARK R. CRISTINO)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин будет "работать по-своему", комментируя отсутствие своего представителя на саммите на Мальте, где обсуждались принципы восстановления мира в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, цитирует его Укринформ.

По его словам, КНР "всегда играет конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса". 

"Китай продолжит по-своему способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием", — заявил Ван Вэньбинь.

На Мальте количество представленных стран и международных организаций, по сравнению с августовской встречей в Саудовской Аравии, увеличилось в полтора раза – с 42 до 66.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

  • 25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.
  • 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то что все войны разные.

Читайте также: Переговоры на Мальте. В Офисе Зеленского рассказали о результатах третьего саммита 

Дмитрий Гриниченко
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