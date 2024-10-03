Китай вимагає від ООН "зупинити насильство" на Близькому Сході

У Китаї стурбовані конфліктом між Ізраїлем та Ліваном і побоюються, що війна може розширитися

Постпред Китаю в ООН Фу Цун (Фото: Сіньхуа)

У Китаї відреагували на збройний конфлікт між Ізраїлем і Ліваном. Країна закликала Організацію Об'єднаних Націй вжити термінових заходів і "зупинити цикл насильства" на Близькому Сході, передає офіційне інформаційне агентство КНР Сіньхуа.

Постійний представник Китаю при ООН Фу Цун у середу виступив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що організація несе "головну відповідальність" за мир і безпеку, тому має домогтися негайного припинення вогню в Газі та "розрядити напружену обстановку" у лівано-ізраїльському конфлікті.

Представник Китаю наголосив, що ООН має "припинити колообіг насильства" і зробити все можливе, щоб не допустити розширення бойових дій. Він також наполягає на тому, що Ізраїль та Ліван мають повернутися на шлях політичних і дипломатичних рішень, а також дотримуватися "червоних ліній".

Постпред Китаю попередив, що ситуація на Близькому Сході "висить на волосині" і будь-яке зволікання – це безвідповідально і може призвести до серйозних наслідків. Ситуацію в секторі Гази він назвав "пеклом на землі" і зазначив, що протистояння між Ізраїлем та Ліваном призвело до "безпрецедентної гуманітарної катастрофи".

"Ми сподіваємося, що країни, які мають великий вплив, займуть щиру і відповідальну позицію, будуть на ділі відігравати конструктивну роль, щоб уникнути подальшої ескалації ситуації", – заявив китайський дипломат, додавши, що представники ООН у регіоні не повинні ставати мішенню для атак.