Китай вимагає від ООН "зупинити насильство" на Близькому Сході
У Китаї відреагували на збройний конфлікт між Ізраїлем і Ліваном. Країна закликала Організацію Об'єднаних Націй вжити термінових заходів і "зупинити цикл насильства" на Близькому Сході, передає офіційне інформаційне агентство КНР Сіньхуа.
Постійний представник Китаю при ООН Фу Цун у середу виступив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що організація несе "головну відповідальність" за мир і безпеку, тому має домогтися негайного припинення вогню в Газі та "розрядити напружену обстановку" у лівано-ізраїльському конфлікті.
Представник Китаю наголосив, що ООН має "припинити колообіг насильства" і зробити все можливе, щоб не допустити розширення бойових дій. Він також наполягає на тому, що Ізраїль та Ліван мають повернутися на шлях політичних і дипломатичних рішень, а також дотримуватися "червоних ліній".
Постпред Китаю попередив, що ситуація на Близькому Сході "висить на волосині" і будь-яке зволікання – це безвідповідально і може призвести до серйозних наслідків. Ситуацію в секторі Гази він назвав "пеклом на землі" і зазначив, що протистояння між Ізраїлем та Ліваном призвело до "безпрецедентної гуманітарної катастрофи".
"Ми сподіваємося, що країни, які мають великий вплив, займуть щиру і відповідальну позицію, будуть на ділі відігравати конструктивну роль, щоб уникнути подальшої ескалації ситуації", – заявив китайський дипломат, додавши, що представники ООН у регіоні не повинні ставати мішенню для атак.
- 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет – більшість перехопили, повідомили в армії країни. Раніше того ж дня Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані проти угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.
- Прем'єр Ізраїлю пообіцяв відповісти Ірану за масовану ракетну атаку, у Білому домі пригрозили Ірану "серйозними наслідками".
- 2 жовтня Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон грата та заборонив в'їзд до країни, заявивши, що той не зміг засудити атаку Ірану. Вже після цього він однозначно висловився проти атаки.
- Українське МЗС "рішуче засудило" масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю і закликало партнерів так само захищати українське небо під час атак Росії.