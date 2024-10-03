Китай требует от ООН "остановить насилие" на Ближнем Востоке
В Китае отреагировали на продолжающийся вооруженный конфликт между Израилем и Ливаном. Страна призвала Организацию Объединенных Наций принять срочные меры и "остановить цикл насилия" на Ближнем Востоке, передает официальное информационное агентство КНР Синьхуа.
Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун в среду выступил на экстренном заседании Совбеза ООН. Он заявил, что организация несет "главную ответственность" за мир и безопасность, поэтому должна добиться немедленного прекращения огня в Газе и "разрядить напряженную обстановку" в ливано-израильском конфликте.
Представитель Китая подчеркнул, что ООН должна "прекратить круговорот насилия" и сделать все возможное, чтобы не допустить расширения боевых действий. Он также настаивает на том, что Израиль и Ливан должны вернуться на путь политических и дипломатических решений, а также соблюдать "красные линии".
Постпред Китая предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке "висит на волоске" и любое промедление – это безответственно и может привести к серьезным последствиям. Ситуацию в секторе Газа он назвал "адом на земле" и отметил, что противостояние между Израилем и Ливаном привело к "беспрецедентной гуманитарной катастрофе".
"Мы надеемся, что имеющие влияние крупные страны займут искреннюю и ответственную позицию, будут на деле играть конструктивную роль, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации", — заявил китайский дипломат, добавив, что представители ООН в регионе не должны становиться мишенью для атак.
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- Украинский МИД "решительно осудил" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призвал партнеров так же защищать украинское небо во время атак России.