Латвійський Сейм відклав рішення про вихід зі Стамбульської конвенції

Сейм Латвії (Фото: Вікіпедія)

5 листопада Сейм Латвії відклав рішення про вихід країни із Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції), передає медіа Delfi.

Депутати проголосували за встановлення терміну до 1 листопада 2026 року, коли можна буде подати пропозиції до закону про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції.

Це означає, що закон можна буде затвердити лише після виборів до Сейму, запланованих на 3 жовтня того ж року.

Раніше, 30 жовтня, латвійський парламент у другому остаточному читанні підтримав денонсацію Стамбульської конвенції, чому передували багатогодинні дебати й масові протести.

Однак вже 3 листопада президент країни Едгарс Рінкевичс повернув закон на повторний розгляд Сейму.

ДОВІДКА Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами – це міжнародна угода, яка була відкрита до підписання 11 травня 2011 року і набрала чинності у серпні 2014 року.



Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами – це міжнародна угода, яка була відкрита до підписання 11 травня 2011 року і набрала чинності у серпні 2014 року.

Основні цілі – захист жінок від усіх видів насильства та запобігання, переслідування і викорінення насильства над жінками й домашнього насильства. Сприяння викоріненню всіх видів дискримінації, сприяння рівноправності й розширенню прав жінок; захист і допомога всім постраждалим від насильства.