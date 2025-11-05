Латвийский Сейм отложил решение о выходе из Стамбульской конвенции

Сейм Латвии (Фото: Википедия)

5 ноября Сейм Латвии отложил решение о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции), передает медиа Delfi.

Депутаты проголосовали за установление срока до 1 ноября 2026 года, когда можно будет подать предложения к закону о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Это означает, что закон можно будет утвердить только после выборов в Сейм, запланированных на 3 октября того же года.

Ранее, 30 октября, латвийский парламент во втором окончательном чтении поддержал денонсацию Стамбульской конвенции, чему предшествовали многочасовые дебаты и массовые протесты.

Однако уже 3 ноября президент страны Эдгарс Ринкевичс вернул закон на повторное рассмотрение Сейма.

СПРАВКА Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями – это международное соглашение, которое было открыто к подписанию 11 мая 2011 года и вступило в силу в августе 2014 года.



СПРАВКА Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями – это международное соглашение, которое было открыто к подписанию 11 мая 2011 года и вступило в силу в августе 2014 года.

Основные цели – защита женщин от всех видов насилия и предотвращение, преследование и искоренение насилия над женщинами и домашнего насилия. Содействие искоренению всех видов дискриминации, содействие равноправию и расширению прав женщин; защита и помощь всем пострадавшим от насилия.