Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо

Як зазначають у BBC, хто б не став наступним лідером, йому доведеться мати справу з погрозами президента США Дональда Трампа

Джастін Трюдо (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Ліберальна партія Канади 9 березня обиратиме нового лідера, який змінить Джастіна Трюдо, котрий оголосив про свою відставку на початку року. Про це пише BBC.

Приблизно 140 000 членів Ліберальної партії взяли участь у голосуванні, і результати будуть оголошені до вечора 9 березня.

Новий лідер Ліберальної партії автоматично стане прем'єр-міністром Канади, зазначають журналісти. Однак, оскільки ліберали мають меншість в уряді, їм потрібно буде виграти наступні загальні вибори, щоб залишитися при владі. Вибори можуть відбутися дуже скоро.

У боротьбі за лідерство беруть участь чотири кандидати: колишній глава Банку Канади та Банку Англії Марк Карні, колишня заступниця Трюдо Христя Фріланд, членкиня партії Каріна Гулд і бізнесмен Френк Бейліс.

Карні не має досвіду роботи на виборних посадах, але був першим іноземцем, який очолив Банк Англії. Він переконаний, що здатний ефективно керувати в умовах криз і готовий перенести свої управлінські навички на політичну арену.

Фріланд фактично стала ініціатором відставки Трюдо, покинувши уряд у грудні та закликавши його залишити пост прем'єра. Вона є донькою українки й завжди підтримувала проукраїнську позицію.

Як зазначають у медіа, хто б не став наступним лідером, йому доведеться мати справу з погрозами президента США Дональда Трампа, який неодноразово загрожував Канаді ескалацією торговельної війни та закликав зробити країну "51-м штатом США".