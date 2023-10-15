Лідери ЄС зберуться на позачерговий віртуальний саміт через війну в Ізраїлі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вирішив скликати позачерговий віртуальний саміт лідерів Євросоюзу, щоб обговорити напад ХАМАС на Ізраїль і його відповідь. Про це він повідомив ввечері у суботу.

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Мішель сказав, що ЄС висловлює солідарність народу Ізраїлю після жорстоких терористичних атак минулого тижня. Він додав, що Ізраїль має повне право захищатися згідно з міжнародним правом, але облога сектору Гази викликає тривогу серед міжнародної спільноти.

"Украй важливо, щоб Європейська Рада, відповідно до договорів і наших цінностей, визначила нашу спільну позицію та встановила чіткий єдиний курс дій, який відображає всю складність ситуації, що продовжує розвиватися", — написав він.

Лідери ЄС зберуться на відеоконференцію у вівторок о 17:30 за центральноєвропейським часом (18:30 за київським часом). Наступна чергова зустріч запланована на кінець жовтня, на ній будуть обговорювати, зокрема, питання України.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, і наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Увечері 14 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що завершує підготовку до наземної операції.

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