RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лідери ЄС зберуться на позачерговий віртуальний саміт через війну в Ізраїлі

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 06:27
Лідери ЄС зберуться на позачерговий віртуальний саміт через війну в Ізраїлі - Фото
Фото: EPA

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вирішив скликати позачерговий віртуальний саміт лідерів Євросоюзу, щоб обговорити напад ХАМАС на Ізраїль і його відповідь. Про це він повідомив ввечері у суботу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Мішель сказав, що ЄС висловлює солідарність народу Ізраїлю після жорстоких терористичних атак минулого тижня. Він додав, що Ізраїль має повне право захищатися згідно з міжнародним правом, але облога сектору Гази викликає тривогу серед міжнародної спільноти.

Читайте також
"Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль та його вороги на чолі з ХАМАС

"Украй важливо, щоб Європейська Рада, відповідно до договорів і наших цінностей, визначила нашу спільну позицію та встановила чіткий єдиний курс дій, який відображає всю складність ситуації, що продовжує розвиватися", — написав він.

Лідери ЄС зберуться на відеоконференцію у вівторок о 17:30 за центральноєвропейським часом (18:30 за київським часом). Наступна чергова зустріч запланована на кінець жовтня, на ній будуть обговорювати, зокрема, питання України.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, і наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • Увечері 14 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що завершує підготовку до наземної операції.

Читайте також: Із Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 українцями

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
євросоюзшарль мішельІзраїльсектор Гази
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 