Лидеры ЕС соберутся на внеочередной виртуальный саммит из-за войны в Израиле

Президент Европейского Совета Шарль Мишель решил созвать внеочередной виртуальный саммит лидеров Евросоюза, чтобы обсудить нападение ХАМАС на Израиль и его ответ. Об этом он сообщил вечером в субботу.

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Мишель сказал, что ЕС выражает солидарность народа Израиля после жестоких террористических атак на прошлой неделе. Он добавил, что Израиль имеет полное право защищаться согласно международному праву, но осада сектора Газа вызывает тревогу среди международного сообщества.

"Крайне важно, чтобы Европейский Совет, в соответствии с договорами и нашими ценностями, определил нашу общую позицию и установил четкий единый курс действий, который отражает всю сложность развивающейся ситуации", — написал он.

Лидеры ЕС соберутся на видеоконференцию во вторник в 17:30 по центральноевропейскому времени (18:30 по киевскому времени). Следующая очередная встреча запланирована на конец октября, на ней будут обсуждаться, в частности, вопросы Украины.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, и на следующий день ЦАХАЛ начало полную блокаду сектора Газа.

Вечером 14 октября ЦАХАЛ сообщил, что завершает подготовку к наземной операции.

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