Литва підтвердила, що передала Україні пускові NASAMS, про які раніше казав Зеленський
Міністерство оборони Литви підтвердило, що передало Україні дві пускові установки NASAMS. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що вони заступили на бойове чергування, але не уточнив, хто їх надав.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи та розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".
"Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми дослухаємось до потреб України та закликаємо наших союзників також їх почути", – сказав він.
Разом із пусковими установками NASAMS Литва також надала автомобілі з великим пробігом, необхідні для екіпажів ракетних комплексів.
7 листопада Зеленський за підсумками щоденної наради з військовими та управлінцями в тилу заявив про надходження до України нових систем протиповітряної оборони NASAMS.
- Вперше про надання Україні цього ЗРК говорилося у публічній площині у червні 2022 року.
- 10 березня 2023 року під час візиту до Києва міністр оборони Норвегії анонсував передання двох взводів систем ППО NASAMS у співпраці зі США.
- 28 червня Литва купила для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.
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