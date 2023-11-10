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Литва підтвердила, що передала Україні пускові NASAMS, про які раніше казав Зеленський

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 19:06
Литва підтвердила, що передала Україні пускові NASAMS, про які раніше казав Зеленський - Фото
Система ППО NASAMS (Фото: Міноборони Литви)

Міністерство оборони Литви підтвердило, що передало Україні дві пускові установки NASAMS. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що вони заступили на бойове чергування, але не уточнив, хто їх надав.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи та розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".

"Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми дослухаємось до потреб України та закликаємо наших союзників також їх почути", – сказав він.

Разом із пусковими установками NASAMS Литва також надала автомобілі з великим пробігом, необхідні для екіпажів ракетних комплексів.

7 листопада Зеленський за підсумками щоденної наради з військовими та управлінцями в тилу заявив про надходження до України нових систем протиповітряної оборони NASAMS.

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км. Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійналитваNASAMS
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