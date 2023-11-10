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Литва подтвердила, что передала Украине пусковые NASAMS, о которых ранее говорил Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 19:06
Литва подтвердила, что передала Украине пусковые NASAMS, о которых ранее говорил Зеленский - Фото
Система ПВО NASAMS (Фото: Минобороны Литвы)

Министерство обороны Литвы подтвердило, что передало Украине две пусковые установки NASAMS. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что они заступили на боевое дежурство, но не уточнил, кто их дал.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

"Наша поддержка остается важным фактором в обороне Украины. Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем наших союзников также их услышать", – сказал он.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов.

7 ноября Зеленский по итогам ежедневного совещания с военными и управленцами в тылу заявил о поступлении в Украину новых систем противовоздушной обороны NASAMS.

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.д.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойналитваNASAMS

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