Литва вважає, що нова імміграційна система Угорщини збільшує ризики безпеки в ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі збільшує безпекові ризики в Європі. Про це він розповів у коментарі для видання LRT.
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Науседа заявив – односторонні рішення Угорщини, які, зокрема, передбачають спрощення видання віз росіянам та білорусам, суперечать цінностям Євросоюзу, принципам солідарності та домовленостям.
Він вважає, що це збільшує ризики безпеки в Європі.
"Дозвіл Угорщини вільно подорожувати Європою громадянам країни-агресора, Росії, і країни, залученої Білорусі, збільшує ризики безпеки в Європі", – акцентував Науседа.
- 30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
- Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.
- Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.
- Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів.
- Напередодні міністр закордонних справ Естонії Тсахкна розкритикував нову імміграційну систему Угорщини.
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