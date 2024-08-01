Литва вважає, що нова імміграційна система Угорщини збільшує ризики безпеки в ЄС

30 липня Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти"

Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі збільшує безпекові ризики в Європі. Про це він розповів у коментарі для видання LRT.

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Науседа заявив – односторонні рішення Угорщини, які, зокрема, передбачають спрощення видання віз росіянам та білорусам, суперечать цінностям Євросоюзу, принципам солідарності та домовленостям.

Він вважає, що це збільшує ризики безпеки в Європі.

"Дозвіл Угорщини вільно подорожувати Європою громадянам країни-агресора, Росії, і країни, залученої Білорусі, збільшує ризики безпеки в Європі", – акцентував Науседа.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів.

Напередодні міністр закордонних справ Естонії Тсахкна розкритикував нову імміграційну систему Угорщини.

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