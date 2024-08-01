Литва считает, что новая иммиграционная система Венгрии увеличивает риск безопасности в ЕС

30 июля Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты"

Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан России и Беларуси увеличивает риски безопасности в Европе. Об этом он рассказал в комментарии для издания LRT.

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Науседа заявил – односторонние решения Венгрии, которые, в частности, предусматривают упрощение выдачи виз россиянам и беларусам, противоречат ценностям Евросоюза, принципам солидарности и договоренностям.

Он считает, что это увеличивает риск безопасности в Европе.

"Разрешение Венгрии свободно путешествовать по Европе гражданам страны-агрессора, России и страны, привлеченной Беларуси, увеличивает риски безопасности в Европе", – акцентировал Науседа.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и беларусов риском национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры по немедленной защите целостности Шенгенской зоны.

Литва обжалует решение Венгрии облегчить условия въезда для россиян и беларусов.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Тсахкна подверг критике новую иммиграционную систему Венгрии.

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