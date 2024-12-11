Макрон зателефонував голові Грузинської мрії та засудив насильство проти мітингувальників

Повідомляється, що Макрон та Іванішвілі домовилися знову провести бесіду найближчими днями

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював телефонну розмову з головою партії влади Грузії Грузинська мрія Бідзіною Іванішвілі. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу за підсумками розмови.

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Зазначається, що французький лідер засудив залякування опозиції і насильницькі дії правоохоронців щодо учасників проєвропейських мітингів. Макрон заявив, що необхідно звільнити усіх затриманих, та закликав поважати "свободу вираження поглядів" та свободу зібрання.

Також повідомляється, що французький лідер висловив жаль із приводу того, що Грузія "звернула з європейського шляху". Він підкреслив, що на відносини між Грузією та країнами Європи буде впливати те, що вже зробила грузинська влада чи зробить у майбутньому.

Президент Франції закликав голову керівної партії Грузії до "інклюзивного діалогу" з політичними групами та суспільством.

Водночас грузинське ЗМІ SOVA повідомило про реакцію Іванішвілі. Він подякував Макрону за ініціативу та підтримав ідею "спільних зусиль", щоб зменшити рівень напруги в країні.

Зазначається, що вони домовилися "найближчими днями" знову поговорити, зокрема щодо досягнутого прогресу. Загалом розмова тривала близько години, зазначили у партії.

28 листопада Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.

5 грудня грузинська опозиція оприлюднила вимоги до засновника Грузинської мрії Іванішвілі.

10 грудня протестувальники спалили труну із зображенням Іванішвілі під час мітингу.