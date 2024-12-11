Макрон позвонил главе Грузинской мечты и осудил насилие против митингующих

Сообщается, что Макрон и Иванишвили договорились снова провести беседу в ближайшие дни

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал телефонный разговор с главой партии власти Грузии Грузинская мечта Бидзиной Иванишвили. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам беседы.

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Отмечается, что французский лидер осудил запугивание оппозиции и насильственные действия правоохранителей в отношении участников проевропейских митингов. Макрон заявил, что необходимо освободить всех задержанных, и призвал уважать "свободу выражения мнений" и свободу собрания.

Также сообщается, что французский лидер выразил сожаление по поводу того, что Грузия "свернула с европейского пути". Он подчеркнул, что на отношения между Грузией и странами Европы будет влиять то, что уже сделали грузинские власти или сделают в будущем.

Президент Франции призвал главу правящей партии Грузии к "инклюзивному диалогу" с политическими группами и обществом.

В то же время грузинское СМИ SOVA сообщило о реакции Иванишвили. Он поблагодарил Макрона за инициативу и поддержал идею "общих усилий", чтобы снизить уровень напряжения в стране.

Отмечается, что они договорились "в ближайшие дни" снова поговорить, в частности о достигнутом прогрессе. В общей сложности разговор длился около часа, отметили в партии.

28 ноября Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.

2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.

5 декабря грузинская оппозиция обнародовала требования к основателю Грузинской мечты Иванишвили.

10 декабря протестующие сожгли гроб с изображением Иванишвили во время митинга.