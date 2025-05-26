Макрон прокоментував "ляпас" від дружини: Ми просто жартуємо

Бріджіт та Емманюель Макрон (Фото: EPA/NHAC NGUYEN)

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував інцидент із дружиною Бріджіт Макрон – вона вдарила його по обличчю в момент виходу з літака. За його словами, вони просто "жартували", передає US News.

Макрон зазначив, що інцидент у медіа перебільшують.

"Ми пустуємо і, по суті, жартуємо з моєю дружиною. Це стає своєрідною геопланетною катастрофою", – сказав він журналістам.

French President Emmanuel Macron є схоплений його wife Brigitte!! pic.twitter.com/c122S2rhdQ — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) May 26, 2025

Інцидент трапився під час візиту до В'єтнаму в рамках майже тижневого турне Південно-Східною Азією. Раніше наближена до президента Франції людина заявляла, що подружжя "клеїло дурня".

Довідка. Емманюель і Бріджіт Макрон одружені з 2007 року. Різниця у віці становить 24 роки – президенту Франції 47 років, а його дружині 72 роки. Бріджіт була вчителькою французької мови Емманюеля у школі.