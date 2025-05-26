Макрон прокоментував "ляпас" від дружини: Ми просто жартуємо
Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував інцидент із дружиною Бріджіт Макрон – вона вдарила його по обличчю в момент виходу з літака. За його словами, вони просто "жартували", передає US News.
Макрон зазначив, що інцидент у медіа перебільшують.
"Ми пустуємо і, по суті, жартуємо з моєю дружиною. Це стає своєрідною геопланетною катастрофою", – сказав він журналістам.
French President Emmanuel Macron є схоплений його wife Brigitte!! pic.twitter.com/c122S2rhdQ— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) May 26, 2025
Інцидент трапився під час візиту до В'єтнаму в рамках майже тижневого турне Південно-Східною Азією. Раніше наближена до президента Франції людина заявляла, що подружжя "клеїло дурня".
Довідка. Емманюель і Бріджіт Макрон одружені з 2007 року. Різниця у віці становить 24 роки – президенту Франції 47 років, а його дружині 72 роки. Бріджіт була вчителькою французької мови Емманюеля у школі.
- 16 травня Макрон повідомляв, що Трамп планує поговорити з РФ щодо переговорів, Україна чекає на відповідь Москви. У той самий день під час розмови з Трампом він наголосив, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів та припинення вогню.
- 26 травня Макрон заявив, що Трамп розуміє, що Путін збрехав йому, коли сказав, що готовий до миру з Україною.