Макрон прокомментировал "пощечину" от жены: Мы просто шутим

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал инцидент с женой Бриджит Макрон – она ударила его по лицу в момент выхода с самолета. По его словам, они просто "шутили", передает U.S. News.

Макрон отметил, что инцидент в медиа преувеличивают.

"Мы дурачимся и, по сути, шутим с моей женой. Это становится своего рода геопланетной катастрофой", – сказал он журналистам.

French President Emmanuel Macron is slapped by his wife Brigitte!! pic.twitter.com/c122S2rhdQ