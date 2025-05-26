Макрон прокомментировал "пощечину" от жены: Мы просто шутим

Бриджит и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/NHAC NGUYEN)

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал инцидент с женой Бриджит Макрон – она ударила его по лицу в момент выхода с самолета. По его словам, они просто "шутили", передает U.S. News.

Макрон отметил, что инцидент в медиа преувеличивают.

"Мы дурачимся и, по сути, шутим с моей женой. Это становится своего рода геопланетной катастрофой", – сказал он журналистам.

French President Emmanuel Macron is slapped by his wife Brigitte!! pic.twitter.com/c122S2rhdQ — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) May 26, 2025

Инцидент случился во время визита во Вьетнам в рамках почти недельного турне по Юго-Восточной Азии. Ранее приближенный к президенту Франции человек заявлял, что супруги "валяли дурака".

Справка. Эмманюэль и Бриджит Макрон состоят в браке с 2007 года. Разница в возрасте – 24 года: президенту Франции 47 лет, а его супруге 72 года. Бриджит была учителем французского языка Эмманюэля в школе.