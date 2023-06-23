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Макрон сказав, що візьме слухавку, якщо Путін зателефонує йому, щоб щось запропонувати

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 11:21
Макрон сказав, що візьме слухавку, якщо Путін зателефонує йому, щоб щось запропонувати - Фото
Емманюель Макрон (Скриншот відео)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відповість російському диктатору Володимиру Путіну, якщо той зателефонує йому. Про це французький лідер сказав, відповідаючи на запитання журналіста в ефірі France 24.

Макрона запитали, чи візьме він слухавку, якщо Путін зателефонує йому завтра вранці.

"Звичайно, я відповім, якщо Путін зателефонує. Я не маю причин дзвонити зараз. Іде український контрнаступ. Я сподіваюся, що настане час для переговорів на умовах України. Але якщо він мені зателефонує, щоб щось запропонувати, то я відповім, оскільки Франція завжди була країною-посередником", – сказав президент Франції.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц часто дзвонили Путіну, сподіваючись домовитися з ним про припинення агресивної війни.

  • 28 травня 2022 року Макрон і Шольц півтори години розмовляли з Путіним та переконували його припинити вогонь та вивести війська з України.
  • У червні Макрон заявив, що продовжить контактувати з Путіним, попри те, що його критикують за часті дзвінки до Москви.
  • Наприкінці серпня та на початку вересня президент Франції дзвонив російському диктатору через ситуацію на Запорізькій АЕС.

Читайте також: Франція може підтримати вступ України до НАТО, щоб "привести до тями" Кремль – Le Monde

Наталія Медведєва
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війнаволодимир путінЕмманюель МакронФранція
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