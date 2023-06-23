Макрон сказав, що візьме слухавку, якщо Путін зателефонує йому, щоб щось запропонувати

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відповість російському диктатору Володимиру Путіну, якщо той зателефонує йому. Про це французький лідер сказав, відповідаючи на запитання журналіста в ефірі France 24.

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Макрона запитали, чи візьме він слухавку, якщо Путін зателефонує йому завтра вранці.

"Звичайно, я відповім, якщо Путін зателефонує. Я не маю причин дзвонити зараз. Іде український контрнаступ. Я сподіваюся, що настане час для переговорів на умовах України. Але якщо він мені зателефонує, щоб щось запропонувати, то я відповім, оскільки Франція завжди була країною-посередником", – сказав президент Франції.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц часто дзвонили Путіну, сподіваючись домовитися з ним про припинення агресивної війни.

28 травня 2022 року Макрон і Шольц півтори години розмовляли з Путіним та переконували його припинити вогонь та вивести війська з України.

У червні Макрон заявив, що продовжить контактувати з Путіним, попри те, що його критикують за часті дзвінки до Москви.

Наприкінці серпня та на початку вересня президент Франції дзвонив російському диктатору через ситуацію на Запорізькій АЕС.

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