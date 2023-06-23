Макрон сказал, что возьмет трубку, если Путин позвонит ему, чтобы что-то предложить

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ответит российскому диктатору Владимиру Путину, если тот позвонит ему. Об этом французский лидер сказал, отвечая на вопрос журналиста в эфире France 24.

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Макрона спросили, возьмет ли он трубку, если Путин позвонит ему завтра утром.

"Конечно, я отвечу, если Путин позвонит. У меня нет причин звонить сейчас. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", – сказал президент Франции.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц часто звонили Путину, надеясь договориться с ним о прекращении агрессивной войны.

28 мая 2022 года Макрон и Шольц полтора часа говорили с Путиным и убеждали его прекратить огонь и вывести войска из Украины.

В июне Макрон заявил, что продолжит контактировать с Путиным, несмотря на то что его критикуют за частые звонки в Москву.

В конце августа и начале сентября президент Франции звонил российскому диктатору из-за ситуации на Запорожской АЭС.

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