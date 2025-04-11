Мерца оберуть новим канцлером Німеччини 6 травня – Reuters
Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц буде обраний новим канцлером ФРН 6 травня. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела у партії Християнсько-демократичний союз.
Блок партій ХДС/ХСС та їхні партнери з лівоцентристської Соціал-демократичної партії домовилися про цю дату, додали співбесідники медіа з обох політсил.
Напередодні, 9 квітня, консерватори та СДПН уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.
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