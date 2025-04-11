Мерца выберут новым канцлером Германии 6 мая – Reuters

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц будет избран новым канцлером ФРГ 6 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в партии Христианско-демократический союз.

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Блок партий ХДС/ХСС и их партнеры из левоцентристской Социал-демократической партии договорились об этой дате, добавили собеседники медиа из обеих политсил.

Накануне, 9 апреля, консерваторы и СДПГ заключили коалиционное соглашение и договорились о создании правительства.