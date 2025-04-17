Міністр оборони Франції зустрінеться з Гегсетом та Келлогом для обговорення України
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 17 квітня відвідає Вашингтон для зустрічі з низкою офіційних осіб США для обговорення, зокрема, припинення російсько-української війни. Водночас у Парижі перебувають американська та українська делегації, які прибули до Франції з того ж питання. Про це повідомляє Reuters.
Лекорню планує зустрітися зі своїм колегою, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також представником президента США в Україні Кітом Келлогом та директоркою національної розвідки США Тулсі Габбард.
Водночас у Парижі перебувають держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.
Під час візиту заплановані переговори з європейськими колегами для "просування мети президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття".
За даними Le Figaro, Рубіо та Віткофф мають зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном і міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.
Це перший офіційний візит глави американської дипломатії до Франції за період напруженості з Вашингтоном.
Також 17 квітня до Парижа прибула українська делегація у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова.
За словами Єрмака, плануються двосторонні й багатосторонні зустрічі з представниками держав "коаліції охочих" і Сполучених Штатів.
- 4 квітня 2025 року Рубіо заявив, що Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб Росія затягувала війну проти України. За його словами, якщо РФ просто затягуватиме війну, США переглянуть свою позицію.
- 11 квітня пройшла зустріч Віткоффа та Путіна в Санкт-Петербурзі. Після неї американський посадовець заявив, що ключем до мирної угоди є "п'ять територій".