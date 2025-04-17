Министр обороны Франции встретится с Хегсетом и Келлогом для обсуждения Украины

На 17 апреля запланированы многосторонние переговоры по Украине с участием Франции

Себастьян Лекорню (Фото: TERESA SUAREZ / EPA)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 17 апреля посетит Вашингтон для встречи с рядом официальных лиц США для обсуждения, в частности, прекращения российско-украинской войны. В то же время в Париже находятся американская и украинская делегации, прибывшие во Францию ​​по тому же вопросу. Об этом сообщает Reuters.

Лекорню планирует встретиться со своим коллегой, министром обороны США Питом Хегсетом, а также представителем президента США в Украине Китом Келлогом и директором национальной разведки США Тулси Габбард.

Одновременно в Париже находятся госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

В ходе визита запланированы переговоры с европейскими коллегами для "продвижения цели президента Трампа прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие".

По данным Le Figaro, Рубио и Уиткофф должны встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Это первый официальный визит главы американской дипломатии во Францию за период напряженности с Вашингтоном.

Также 17 апреля в Париж прибыла украинская делегация в составе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.

По словам Ермака, планируются двусторонние и многосторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих" и Соединенных Штатов.