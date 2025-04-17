Министр обороны Франции встретится с Хегсетом и Келлогом для обсуждения Украины
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 17 апреля посетит Вашингтон для встречи с рядом официальных лиц США для обсуждения, в частности, прекращения российско-украинской войны. В то же время в Париже находятся американская и украинская делегации, прибывшие во Францию по тому же вопросу. Об этом сообщает Reuters.
Лекорню планирует встретиться со своим коллегой, министром обороны США Питом Хегсетом, а также представителем президента США в Украине Китом Келлогом и директором национальной разведки США Тулси Габбард.
Одновременно в Париже находятся госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.
В ходе визита запланированы переговоры с европейскими коллегами для "продвижения цели президента Трампа прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие".
По данным Le Figaro, Рубио и Уиткофф должны встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Это первый официальный визит главы американской дипломатии во Францию за период напряженности с Вашингтоном.
Также 17 апреля в Париж прибыла украинская делегация в составе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.
По словам Ермака, планируются двусторонние и многосторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих" и Соединенных Штатов.
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