Міністр оборони Швеції похвалив виробництво дронів у Польщі й анонсував закупівлі для ЗСУ

Пол Йонсон (Фото: Adam Warzawa/EPA)

У Польщі "вражаючі" можливості у сфері дронів, а частину останнього пакета військової допомоги від Швеції для України буде придбано у польської оборонної промисловості. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita.

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"Нам потрібні більш збалансовані відносини щодо закупівлі зброї між Польщею та Швецією, тому в нашому останньому пакеті допомоги Україні ми зарезервували частину коштів на закупівлі в польській оборонній промисловості. Оскільки ви знаходитесь ближче до передової, у вас є унікальні знання", – зазначив Йонсон.

У розмові з міністром оборони Швеції журналіст назвав польську оборонну промисловість слабкою. У відповідь на це Йонсон висловив думку, що "ви недооцінюєте свою оборонну промисловість".

"Я відвідав WB Group [польський оборонний підрядник], і ви маєте справді вражаючі можливості в галузі дронів, ви дуже інноваційні", – додав він.

Міністр оборони вважає, що співпраця між оборонною промисловістю Швеції та Польщі розвиватиметься динамічно.

31 березня Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні на $1,6 млрд. Він став найбільшим пакетом допомоги від Швеції для України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він передбачає підтримку протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.