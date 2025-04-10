Министр обороны Швеции похвалил производство дронов в Польше и анонсировал закупки для ВСУ

Столица Швеции – Стокгольм (Фото: depositphotos.com)

У Польши "впечатляющие" возможности в сфере дронов, а часть последнего пакета военной помощи от Швеции для Украины будет приобретена у польской оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью польской газете Rzeczpospolita.

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"Нам нужны более сбалансированные отношения касательно закупки оружия между Польшей и Швецией, поэтому в нашем последнем пакете помощи Украине мы зарезервировали часть средств на закупки в польской оборонной промышленности. Поскольку вы находитесь ближе к передовой, у вас есть уникальные знания", – отметил Йонсон.

В разговоре с министром обороны Швеции журналист назвал польскую оборонную промышленность слабой. В ответ на это Йонсон высказал мнение, что "вы недооцениваете свою оборонную промышленность".

"Я посетил WB Group [польский оборонный подрядчик], и у вас есть действительно впечатляющие возможности в области дронов, вы очень инновационные", – добавил он.

Министр обороны считает, что сотрудничество между оборонной промышленностью Швеции и Польши будет развиваться динамично.

31 марта Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $1,6 млрд. Он стал самым большим пакетом помощи от Швеции для Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Он предполагает поддержку противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.