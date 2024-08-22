Міносвіти: Україна може розробити план освіти для дітей у Курській області
Міністерству освіти та науки України, ймовірно, доведеться розробити план щодо організації освіти для дітей на територіях Курської області, які перейшли під контроль України. Про це на брифінгу заявив заступник очільника відомства Михайло Винницький.
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Він підкреслив, що міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордони під час окупації або бойових дій, і Київ засуджує такі дії росіян щодо українських дітей.
"Якщо ситуація, яка зараз розвивається, продовжиться до кінця вересня-початку жовтня, нам доведеться розробити план для забезпечення освіти дітей на цих територіях. Це не передбачатиме їх переміщення на територію України", — зазначив Винницький.
- 15 серпня 2024 року Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.
- 20 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км і 93 населені пункти та показав відповідну мапу.
- Очільник МВС повідомив, що військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність на контрольованих Україною територіях Курської області. Також він заявив, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.
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