Міносвіти: Україна може розробити план освіти для дітей у Курській області

Цей план не передбачатиме переміщення російських дітей до України

Мешканці Суджі, Курська область (Фото: ЕРА/Stringer)

Міністерству освіти та науки України, ймовірно, доведеться розробити план щодо організації освіти для дітей на територіях Курської області, які перейшли під контроль України. Про це на брифінгу заявив заступник очільника відомства Михайло Винницький.

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Він підкреслив, що міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордони під час окупації або бойових дій, і Київ засуджує такі дії росіян щодо українських дітей.

"Якщо ситуація, яка зараз розвивається, продовжиться до кінця вересня-початку жовтня, нам доведеться розробити план для забезпечення освіти дітей на цих територіях. Це не передбачатиме їх переміщення на територію України", — зазначив Винницький.

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