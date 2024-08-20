Нардеп Костенко: Росіян з Курської області до України не евакуюють

Жителі населених пунктів, де немає активних бойових дій, продовжують залишатися на місцях, хоча деякі могли самостійно виїхати, заявив Костенко

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Евакуації росіян з Курської області до України не відбувається, мешканці населених пунктів, де немає активних бойових дій, продовжують залишатися на місцях. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив нардеп від Голосу Роман Костенко, який 12 серпня оголосив, що їде "у відрядження" до країни-агресора.

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Костенко, відвідавши населені пункти Курщини, які перебувають під контролем Сил оборони, зауважив, що жителі регіону, де немає активних бойових дій, продовжують залишатися на місцях, хоча деякі могли самостійно виїхати.

У районах, що опинилися в тилу українських військ, бойові дії не ведуться, і люди там продовжують жити.

Крім цього, він наголосив, що росіяни мають можливість виїхати на територію, яку контролює РФ, оскільки там не суцільна лінія фронту. Водночас організованої евакуації, за його словами, не проводиться.

"Якби, мабуть, уже відбувалася якась евакуація, я б про це знав. Але зараз ніякої евакуації не відбувається", – сказав нардеп.

15 серпня 2024 року Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

17 серпня Зеленський заявив, що плацдарм присутності ЗСУ в Курській області стає сильнішим.

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