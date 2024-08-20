Нардеп Костенко: Россиян из Курской области в Украину не эвакуируют

Жители населенных пунктов, где нет активных боевых действий, остаются на местах, хотя некоторые могли самостоятельно уехать, заявил Костенко

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Эвакуации россиян из Курской области в Украину не происходит, жители населенных пунктов, где нет активных боевых действий, продолжают оставаться на местах. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил нардеп от Голоса Роман Костенко, который 12 августа объявил, что едет "в командировку" в РФ.

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Костенко, посетив находящиеся под контролем Сил обороны населенные пункты Курской области, отметил, что жители региона, где нет активных боевых действий, продолжают оставаться на местах, хотя некоторые могли самостоятельно уехать.

В районах, оказавшихся в тылу украинских войск, боевые действия не ведутся, и люди там продолжают жить.

Кроме этого, он отметил, что у россиян есть возможность выехать на территорию, которую контролирует РФ, поскольку там не сплошная линия фронта. В то же время организованная эвакуация, по его словам, не проводится.

"Если бы, наверное, уже происходила какая-нибудь эвакуация, я бы об этом знал. Но сейчас никакой эвакуации не происходит", – сказал нардеп.

15 августа 2024 года Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

17 августа Зеленский заявил, что плацдарм присутствия ВСУ в Курской области становится сильнее.

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