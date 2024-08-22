Минобразования: Украина может разработать план образования для детей в Курской области
Министерству образования и науки Украины, вероятно, придется разработать план организации образования для детей на территориях Курской области, которые перешли под контроль Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель главы ведомства Михаил Винницкий.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границы во время оккупации или боевых действий, и Киев осуждает такие действия россиян по отношению к украинским детям.
"Если сейчас развивающаяся ситуация продлится до конца сентября-начала октября, нам придется разработать план для обеспечения образования детей на этих территориях. Это не будет предусматривать их перемещение на территорию Украины", — отметил Винницкий.
- 15 августа 2024 года Украина создала первую военную комендатуру в Курской области.
- 20 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 кв. км и 93 населенных пункта и показал соответствующую карту.
- Глава МВД сообщил, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность на контролируемых Украиной территориях Курской области. Также он заявил, что в дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.
Читайте также: Нардеп Костенко: Россиян из Курской области в Украину не эвакуируют