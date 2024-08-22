Минобразования: Украина может разработать план образования для детей в Курской области

Этот план не будет предусматривать перемещение российских детей в Украину

Жители Суджи, Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

Министерству образования и науки Украины, вероятно, придется разработать план организации образования для детей на территориях Курской области, которые перешли под контроль Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель главы ведомства Михаил Винницкий.

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Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границы во время оккупации или боевых действий, и Киев осуждает такие действия россиян по отношению к украинским детям.

"Если сейчас развивающаяся ситуация продлится до конца сентября-начала октября, нам придется разработать план для обеспечения образования детей на этих территориях. Это не будет предусматривать их перемещение на территорию Украины", — отметил Винницкий.

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