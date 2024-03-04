Мобілізація. Корупціонерів можна відправляти на фронт, багато хто з них патріотичний — Мін'юст

Малюська заявив, що можна мобілізувати людей із судимістю, які вже вийшли з в'язниці чи взагалі там не були

Денис Малюська (Фото: Мін'юст)

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що корупціонерів можна відправляти на фронт, а законодавство щодо мобілізації необхідно змінювати. Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, можна починати з громадян із судимістю, які вже вийшли з в'язниці або ніколи туди не потрапляли, але згідно із законом не можуть бути мобілізовані та не підлягають військовому обліку.

"Це найпростіше й очевидне, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов'язок захищати країну, я не розумію. Тим більше, безліч з них хоче це робити", – сказав Малюська.

Він зазначив, що законодавство воєнного часу не було готове до реалій повномасштабного вторгнення та потребує адаптації.

"Корупціонерів, мені здається, можна спокійно відправляти воювати. Вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний і вони жадібні. Ну не тільки жадібні, але давайте відверто", — заявив міністр.

Глава відомства наголосив, що в Україні десятиліттями культивувалася корупція різною мірою.

"У нас було соцопитування, де більшість визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, педагогам, патрульним. Ну, тобто це явище було мегапоширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів не можна відправляти на війну", – резюмував він.

Міністерство юстиції хоче усунути перешкоди в новому мобілізаційному законопроєкті, щоб ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має здійснюватися відбір таких людей, після якого рішення приймав би суд.

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Одне із запропонованих нововведень мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання із випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Про те, як опрацьовує законопроєкт профільний Комітет, читайте тут.

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