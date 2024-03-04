Мобилизация. Коррупционеров можно отправлять на фронт, многие из них патриотичны — Минюст

Малюська заявил, что можно мобилизовать людей с судимостью, которые уже вышли из тюрьмы или вообще там не были

Денис Малюська (Фото: Минюст)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что коррупционеров можно отправлять на фронт, а законодательство в вопросе мобилизации необходимо менять. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, можно начинать с граждан с судимостью, которые уже вышли из тюрьмы или никогда туда не попадали, но по закону не могут быть мобилизованы и не подлежат воинскому учету.

"Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не идут в армию и не выполняют обязанность защищать страну, я не понимаю. Тем более, многие из них хотят это делать", — сказал Малюська.

Он отметил, что законодательство военного времени не было готово к реалиям полномасштабного вторжения и требует адаптации.

"Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать. Они часто патриоты, просто патриотизм своеобразный и они жадные. Ну не только жадные, но давайте откровенно", — заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что в Украине десятилетиями культивировалась коррупция в разной степени.

"У нас был соцопрос, где большинство признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам, патрульным. Ну, то есть это явление было мегараспространено. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров нельзя отправлять на войну", — резюмировал он.

Министерство юстиции хочет устранить препятствия в новом мобилизационном законопроекте, чтобы уже отбывшие наказание могли быть мобилизованными. Также ведомство хочет, чтобы заключенные могли мобилизоваться вместо отбывания наказания: должен производиться отбор таких людей, после которого решение принимал бы суд.

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Одно из предложенных нововведений мобилизационного законопроекта – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. О том, как прорабатывает законопроект профильный Комитет, – читайте здесь.

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