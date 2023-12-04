Мобілізація залежить від Генштабу, найближчим часом Рада проголосує зміни — нардеп

Чернєв заявив, що найближчим часом Верховна Рада проголосує за зміни у системі мобілізації

Єгор Чернєв (Фото: скриншот з відео)

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що найближчим часом Верховна Рада змінить порядок мобілізації в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, усі питання мобілізації, демобілізації та інші військові моменти вирішує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Він зазначив, що нардепи лише виконують запити військових, підводять під них законодавчу та юридичну бази.

"Щойно з військовими буде погоджено остаточний документ, його буде внесено до сесійної зали й проголосовано. Це має відбутися найближчим часом", – сказав Чернєв.

Раніше стало відомо, що в Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби.

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані, щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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