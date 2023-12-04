Мобилизация зависит от Генштаба, в ближайшее время Рада проголосует изменения — нардеп
Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в ближайшее время Верховная Рада изменит порядок мобилизации в Украине. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, все вопросы мобилизации, демобилизации и другие военные моменты решает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Он отметил, что нардепы только выполняют запросы военных, подводят под них законодательную и юридическую базы.
"Как только с военными будет согласован окончательный документ, он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти в ближайшее время", — сказал Чернев.
Ранее стало известно, что в Украине готовят изменения в законодательство, которое регулирует вопросы мобилизации и воинской службы.
- Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
- 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные, чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.
- Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.
Читайте также: Мобилизация. Данилов анонсировал изменения призыва на этой неделе — список нововведений