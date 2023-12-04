Мобилизация зависит от Генштаба, в ближайшее время Рада проголосует изменения — нардеп

Чернев заявил, что в ближайшее время Верховная Рада проголосует за изменения в системе мобилизации

Егор Чернев (Фото: скриншот с видео)

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в ближайшее время Верховная Рада изменит порядок мобилизации в Украине. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, все вопросы мобилизации, демобилизации и другие военные моменты решает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что нардепы только выполняют запросы военных, подводят под них законодательную и юридическую базы.

"Как только с военными будет согласован окончательный документ, он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти в ближайшее время", — сказал Чернев.

Ранее стало известно, что в Украине готовят изменения в законодательство, которое регулирует вопросы мобилизации и воинской службы.

Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные, чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

Читайте также: Мобилизация. Данилов анонсировал изменения призыва на этой неделе — список нововведений