Мобілізація. До кінця року до керівництва військкоматів планують поставити 30% ветеранів

До кінця 2023 року до керівництва територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) планують поставити 30% ветеранів війни РФ проти України. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, сьогодні військкоматами керують люди без бойового досвіду, а тому частину керівників ТЦК планують замінити на ветеранів.

"Над цим питанням ми попрацювали та запропонували, що до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", — сказав Павлюк.

Він зазначив, що посади обіймуть ветерани, які не можуть продовжувати воювати через поранення, проте процес не буде швидким, оскільки необхідно знайти охочих та підготувати їх.

Генерал наголосив, що у військкоматах вже замінюють співробітників, у ротах охорони ТЦК вже оновлено ветеранами 50-70% складу.

"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", — резюмував заступник міністра.

26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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