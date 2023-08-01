Мобілізація. До кінця року до керівництва військкоматів планують поставити 30% ветеранів
До кінця 2023 року до керівництва територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) планують поставити 30% ветеранів війни РФ проти України. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.
За його словами, сьогодні військкоматами керують люди без бойового досвіду, а тому частину керівників ТЦК планують замінити на ветеранів.
"Над цим питанням ми попрацювали та запропонували, що до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", — сказав Павлюк.
Він зазначив, що посади обіймуть ветерани, які не можуть продовжувати воювати через поранення, проте процес не буде швидким, оскільки необхідно знайти охочих та підготувати їх.
Генерал наголосив, що у військкоматах вже замінюють співробітників, у ротах охорони ТЦК вже оновлено ветеранами 50-70% складу.
"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", — резюмував заступник міністра.
26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.
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