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Мобилизация. До конца года в руководство военкоматов планируют поставить 30% ветеранов

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 07:32
Мобилизация. До конца года в руководство военкоматов планируют поставить 30% ветеранов - Фото
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

До конца 2023 года в руководство территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) планируют поставить 30% ветеранов войны РФ против Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

По его словам, сегодня военкоматами управляют люди без боевого опыта, а поэтому часть руководителей ТЦК планируют заменить на ветеранов.

"Над этим вопросом мы поработали и предложили, что до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", — сказал Павлюк.

Он отметил, что должности займут ветераны, которые не могут продолжать воевать из-за ранений, однако процесс не будет быстрым, так как необходимо найти желающих и подготовить их. 

Генерал подчеркнул, что в военкоматах уже заменяют сотрудников, в ротах охраны ТЦК состав обновлен ветеранами на 50-70%. 

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное — это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", — резюмировал замминистра.

26 июля сотрудники полиции в трех областях провели задержания чиновников военкоматов в рамках расследования организации коррупционных схем уклонения от призыва.
  • 24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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Дмитрий Гриниченко
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