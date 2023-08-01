Мобилизация. До конца года в руководство военкоматов планируют поставить 30% ветеранов
01.08.2023, 07:32
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)
До конца 2023 года в руководство территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) планируют поставить 30% ветеранов войны РФ против Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.
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По его словам, сегодня военкоматами управляют люди без боевого опыта, а поэтому часть руководителей ТЦК планируют заменить на ветеранов.
"Над этим вопросом мы поработали и предложили, что до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", — сказал Павлюк.
Он отметил, что должности займут ветераны, которые не могут продолжать воевать из-за ранений, однако процесс не будет быстрым, так как необходимо найти желающих и подготовить их.
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