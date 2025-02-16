Мирні переговори ще не почалися, але на них обов'язково будуть Україна та Європа – Рубіо

Наразі є телефонна розмова між Путіним і Трампом, у якій обидва висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту, сказав держсекретар

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Sean Gallup)

Переговори щодо завершення російсько-української війни ще не розпочалися, поки що просто президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін висловили зацікавленість у припиненні конфлікту. Про це в інтерв'ю CBS News заявив держсекретар Марко Рубіо.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Зараз нема ніякого процесу. Наразі є телефонна розмова між Путіним і Трампом, у якій обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть наступні бесіди, щоб з'ясувати, який вигляд матиме процес обговорення, і тоді, можливо, ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією", – сказав він.

Рубіо нагадав, що ще у передвиборчій кампанії Трамп висловлював бажання завершити війну РФ проти України, і "якщо він побачить можливість припинити її, ми скористаємося нею".

"Якщо почнуться переговори, Україна повинна буде брати участь, тому що саме вона зазнала вторгнення, і європейці повинні будуть брати участь. Вони також запровадили санкції проти Путіна та Росії та зробили свій внесок у ці зусилля. Ми насправді ще не досягли цього, але, сподіваюся, досягнемо, тому що ми всі хотіли б, щоб ця війна закінчилася", – підсумував держсекретар США.