Мирні переговори ще не почалися, але на них обов'язково будуть Україна та Європа – Рубіо
Переговори щодо завершення російсько-української війни ще не розпочалися, поки що просто президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін висловили зацікавленість у припиненні конфлікту. Про це в інтерв'ю CBS News заявив держсекретар Марко Рубіо.
"Зараз нема ніякого процесу. Наразі є телефонна розмова між Путіним і Трампом, у якій обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть наступні бесіди, щоб з'ясувати, який вигляд матиме процес обговорення, і тоді, можливо, ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією", – сказав він.
Рубіо нагадав, що ще у передвиборчій кампанії Трамп висловлював бажання завершити війну РФ проти України, і "якщо він побачить можливість припинити її, ми скористаємося нею".
"Якщо почнуться переговори, Україна повинна буде брати участь, тому що саме вона зазнала вторгнення, і європейці повинні будуть брати участь. Вони також запровадили санкції проти Путіна та Росії та зробили свій внесок у ці зусилля. Ми насправді ще не досягли цього, але, сподіваюся, досягнемо, тому що ми всі хотіли б, щоб ця війна закінчилася", – підсумував держсекретар США.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.
- 14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.
- Держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.