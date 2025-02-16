Мирные переговоры еще не начались, но на них обязательно будут Украина и Европа – Рубио

Пока есть телефонный разговор между Путиным и Трампом, в котором оба выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта, сказал госсекретарь

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Sean Gallup)

Переговоры по завершению российско-украинской войны еще не начались, пока просто президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин выразили заинтересованность в прекращении конфликта. Об этом в интервью CBS News заявил госсекретарь Марко Рубио.

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"Сейчас нет никакого процесса. Сейчас есть телефонный разговор между Путиным и Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут следующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией", – сказал он.

Рубио напомнил, что еще в предвыборной кампании Трамп выражал желание завершить войну РФ против Украины, и "если он увидит возможность ее прекратить, мы воспользуемся ею".

"Если начнутся переговоры, Украина должна будет участвовать, потому что именно она испытала вторжение, и европейцы должны будут участвовать. Они также ввели санкции против Путина и России и внесли свой вклад в эти усилия. Мы на самом деле еще не достигли этого, но, надеюсь, добьемся, потому что мы все хотели бы".