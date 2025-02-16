Мирные переговоры еще не начались, но на них обязательно будут Украина и Европа – Рубио
Переговоры по завершению российско-украинской войны еще не начались, пока просто президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин выразили заинтересованность в прекращении конфликта. Об этом в интервью CBS News заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Сейчас нет никакого процесса. Сейчас есть телефонный разговор между Путиным и Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут следующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией", – сказал он.
Рубио напомнил, что еще в предвыборной кампании Трамп выражал желание завершить войну РФ против Украины, и "если он увидит возможность ее прекратить, мы воспользуемся ею".
"Если начнутся переговоры, Украина должна будет участвовать, потому что именно она испытала вторжение, и европейцы должны будут участвовать. Они также ввели санкции против Путина и России и внесли свой вклад в эти усилия. Мы на самом деле еще не достигли этого, но, надеюсь, добьемся, потому что мы все хотели бы".
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.
- Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по завершению российско-украинской войны.