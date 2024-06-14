МЗС Швейцарії оприлюднило повний перелік учасників Саміту миру

У Саміті миру візьмуть участь представники 92 держав

Місце проведення Саміту миру (Фото: EPA)

На Саміт миру щодо врегулювання війни в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, приїдуть представники 92 держав світу, а також делегації восьми міжнародних організацій. Повний перелік учасників заходу опублікувало Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

На рівні президентів або прем’єр-міністрів буде представлено 57 держав. На міністерському рівні, в основному очільників зовнішньополітичних відомств, буде представлено 29 країн.

Такі держави, як Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південно-Африканська Республіка та Філіппіни направлять на захід послів.

Також у Саміті миру візьмуть участь генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, очільники Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Євроради Шарль Мішель, Європарламенту Роберта Мецола, вселенський патріарх Варфоломій, представники ООН, Організації американських держав та Організації з безпеки й співробітництва в Європі.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру і має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц сказав, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни.

4 червня El Mundo писало, що Саміт миру захищатимуть близько 4000 військовослужбовців Швейцарії, зокрема район зустрічі патрулюватиметься винищувачами F/A 18 Hornet.

Читайте також: Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Саміті миру