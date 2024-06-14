Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Саміті миру

У Саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій, заявив президент

Володимир Зеленський у Швейцарії (Фото: Офіс президента)

Ввечері 14 червня президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Президент зазначив, що попереду у нього два дні роботи з країнами з усіх куточків світу, які об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України.

Зеленський заявив, що у Саміті миру візьмуть участь представники близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", – наголосив президент.

Він висловив впевненість, що "голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН".

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру і має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц сказав, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни.

4 червня El Mundo писало, що Саміт миру захищатимуть близько 4000 військовослужбовців Швейцарії, зокрема район зустрічі патрулюватиметься винищувачами F/A 18 Hornet.

Читайте також: Саміт миру: від половини із нинішніх 90 країн-учасниць приїде вище керівництво