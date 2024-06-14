Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Саміті миру
Ввечері 14 червня президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня. Про це український лідер повідомив у Telegram.
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Президент зазначив, що попереду у нього два дні роботи з країнами з усіх куточків світу, які об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України.
Зеленський заявив, що у Саміті миру візьмуть участь представники близько 100 країн і міжнародних організацій.
"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", – наголосив президент.
Він висловив впевненість, що "голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН".
- 24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру і має план, як це зробити.
- 14 травня канцлер Німеччини Шольц сказав, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни.
- 4 червня El Mundo писало, що Саміт миру захищатимуть близько 4000 військовослужбовців Швейцарії, зокрема район зустрічі патрулюватиметься винищувачами F/A 18 Hornet.
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