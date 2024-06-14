Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в Саммите мира

В Саммите мира примут участие около 100 стран и международных организаций, заявил президент

Владимир Зеленский в Швейцарии (Фото: Офис президента)

Вечером 14 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Президент отметил, что впереди у него два дня работы со странами со всех уголков мира, объединенных общей целью – приблизить справедливый и длительный мир для Украины.

Зеленский заявил, что в Саммите мира примут участие представители около 100 стран и международных организаций.

"Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации", — подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что "голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН".

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц сказал, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны.

4 июня El Mundo писало, что Саммит мира будут защищать около 4000 военнослужащих Швейцарии, в частности район встречи будет патрулироваться истребителями F/A 18 Hornet.

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