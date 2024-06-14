МИД Швейцарии обнародовал полный перечень участников Саммита мира

В Саммите мира примут участие представители 92 государств

Место проведения Саммита мира (Фото: EPA)

На Саммит мира по урегулированию войны в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, приедут представители 92 государств мира, а также делегации восьми международных организаций. Полный список участников мероприятия опубликовало Министерство иностранных дел Швейцарии.

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На уровне президентов или премьер-министров будут представлены 57 государств. На министерском уровне, в основном глав внешнеполитических ведомств, будут представлены 29 стран.

Такие государства, как Бразилия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины направят на мероприятие послов.

Также в Саммите мира примут участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросовета Шарль Мишель, Европарламента Роберта Мецола, вселенский патриарх Варфоломей, представители ООН, Организации американских государств и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц сказал, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны.

4 июня El Mundo писало, что Саммит мира будут защищать около 4000 военнослужащих Швейцарии, в том числе район встречи будет патрулироваться истребителями F/A 18 Hornet.

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