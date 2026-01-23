На фронті з 11 спроби успішно евакуювали пораненого бійця з сірої зони на НРК – відео

Боєць був поранений під час стрілкового бою та перебував у сірій зоні за позиціями ворога

Боєць керує НРК (Фото: Генштаб ЗСУ)

Військові провели успішну евакуацію пораненого бійця, який опинився у сірій зоні неподалік ворожих позицій. Його вдалося витягнути за допомогою наземного роботизованого комплексу з 11-ї спроби, повідомили в 1 окремому медичному батальйоні Третього армійського корпуса.

Операцію під назвою "Твіс" проводили разом із 53 окремою механізованою бригадою, чий боєць і зазнав кульового поранення під час стрілкового бою. Після його поранення бригада вирішила евакуювати його роботами, але ситуацію ускладнювало те, що боєць перебував за позиціями ворога.

Бригада провела вісім спроб евакуації, але вони були невдалими. Після цього до операції залучили перший медбатальйон. Було ухвалене рішення застосувати НРК, обладнаний броньованою капсулою для транспортування поранених.

Дві спроби були невдалими – в обох випадках НРК були втрачені. Але 11-та спроба завершилася успіхом: військового евакуювали, доставили у безпечну зону та надали необхідну медичну допомогу. Зараз боєць лікується, загрози життю немає.

Загальна довжина маршруту становила 64 км, місія тривала 5 годин 58 хвилин. НРК рухався із середньою швидкістю 14 км/год і максимальною – 34 км/год.