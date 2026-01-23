На фронте с 11 попытки успешно эвакуировали раненого бойца из серой зоны на НРК – видео

Боец был ранен во время стрелкового боя и находился в серой зоне за позициями врага

Боец руководит НРК (Фото: Генштаб ВСУ)

Военные провели успешную эвакуацию раненого бойца, который оказался в серой зоне неподалеку от вражеских позиций. Его удалось вытащить с помощью наземного роботизированного комплекса с 11-й попытки, сообщили в 1 отдельном медицинском батальоне Третьего армейского корпуса.

Операцию под названием "Твис" проводили вместе с 53 отдельной механизированной бригадой, чей боец и получил пулевое ранение во время стрелкового боя. После его ранения бригада решила эвакуировать его с помощью роботов, но ситуацию осложняло то, что боец находился за позициями врага.

Бригада провела восемь попыток эвакуации, но они были неудачными. После этого к операциям привлекли первый медбатальон. Было принято решение применить НРК, оборудованный бронированной капсулой для транспортировки раненых.

Две попытки были неудачными – в обоих случаях НРК были потеряны. Но 11-я попытка завершилась успехом: военного эвакуировали, доставили в безопасную зону и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас боец проходит лечение, угрозы жизни нет.

Общая длина маршрута составляла 64 км, миссия длилась 5 часов 58 минут. НРК двигался со средней скоростью 14 км/ч и максимальной – 34 км/ч.