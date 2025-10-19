На масові протести Трамп і адміністрація відповіли глузливими ШІ-відео

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація поширила низку глузливих роликів, створених з використанням штучного інтелекту, у відповідь на масові акції протестів проти політики американського керівника.

Після мітингів, що проходили під гаслом "Без королів", віцепрезидент Джей Ді Венс опублікував у соцмережі Bluesky відео, на якому згенерований ШІ Трамп вдягає на себе корону й мантію та дістає меч, а перед ним на коліна встають особи, схожі на його суперників-демократів – лідер меншості у Сенаті Чак Шумер та колишня спікерка Палати представників, конгресвумен Ненсі Пелосі.

Допис Венса також поширив і сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Водночас сам американський президент опублікував ШІ-відео, на якому він у короні летить на винищувачі з написом "Король Трамп" й скидає нечистоти на протестувальників. Цей же запис поширив й один з офіційних акаунтів Білого дому в соцмережі Х.

Тим часом інший обліковий запис адміністрації США опублікував колаж, на якому Трампу та Венсу додали корони, а Шумеру та лідеру демократів у Палаті представників Гакіму Джеффрісу – сомбреро, частину мексиканського національного костюма.

"Ми зроблені інакше", – йдеться у дописі.

We’re built different.



Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025