На масові протести Трамп і адміністрація відповіли глузливими ШІ-відео
Президент США Дональд Трамп та його адміністрація поширила низку глузливих роликів, створених з використанням штучного інтелекту, у відповідь на масові акції протестів проти політики американського керівника.
Після мітингів, що проходили під гаслом "Без королів", віцепрезидент Джей Ді Венс опублікував у соцмережі Bluesky відео, на якому згенерований ШІ Трамп вдягає на себе корону й мантію та дістає меч, а перед ним на коліна встають особи, схожі на його суперників-демократів – лідер меншості у Сенаті Чак Шумер та колишня спікерка Палати представників, конгресвумен Ненсі Пелосі.
Допис Венса також поширив і сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
@jd-vance-1.bsky.social) 18 жовтня 2025 р. о 22:32
Водночас сам американський президент опублікував ШІ-відео, на якому він у короні летить на винищувачі з написом "Король Трамп" й скидає нечистоти на протестувальників. Цей же запис поширив й один з офіційних акаунтів Білого дому в соцмережі Х.
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/4eb8BYsKyp— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 19, 2025
Тим часом інший обліковий запис адміністрації США опублікував колаж, на якому Трампу та Венсу додали корони, а Шумеру та лідеру демократів у Палаті представників Гакіму Джеффрісу – сомбреро, частину мексиканського національного костюма.
"Ми зроблені інакше", – йдеться у дописі.
We’re built different.— The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025
Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe
- 17 жовтня речниця й головний комунікаційник Білого дому дали різку відповідь на запитання журналіста щодо майбутнього місця саміту між американським президентом і диктатором РФ Путіним у Будапешті.
Коментарі (0)