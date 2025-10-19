На массовые протесты Трамп и администрация ответили насмешливыми ИИ-видео

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп и его администрация распространила ряд насмешливых роликов, созданных с использованием искусственного интеллекта, в ответ на массовые акции протестов против политики американского руководителя.

После митингов, проходивших под лозунгом "Без королей", вице-президент Джей Ди Вэнс опубликовал в соцсети Bluesky видео, на котором сгенерированный ИИ Трамп надевает на себя корону и мантию и достает меч, а перед ним на колени встают лица, похожие на его соперников-демократов – лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и бывший спикер Палаты представителей, конгрессвумен Нэнси Пелоси.

Сообщение Вэнса также распространил и сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

В то же время сам американский президент опубликовал ИИ-видео, на котором он в короне летит на истребителе с надписью "Король Трамп" и сбрасывает нечистоты на протестующих. Эту же запись распространил и один из официальных аккаунтов Белого дома в соцсети Х.

Тем временем другая учетная запись администрации США опубликовала коллаж, на котором Трампу и Вэнсу добавили короны, а Шумеру и лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису – сомбреро, часть мексиканского национального костюма.

"Мы сделаны иначе", – говорится в посте.

Всем хорошего вечера!!! 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe - Белый дом (@WhiteHouse) 19 октября 2025 г